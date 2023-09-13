زلزال بقوة 5 درجات في روسيا



ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في الفرع قوله: "وقع مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا من قرية نيكولسكوية (وهو التجمع السكني الوحيد في جزيرة بيرينغ بإقليم كامتشاتكا)".



وأضاف المصدر أن خبراء الفرع يقومون حاليا بجمع المعلومات حول آثار الهزات الأرضية.

روسيا اليوم