زلزال بقوة 5 درجات في روسيا
التاريخ
9/13/2023 2:17:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بإقليم كامتشاتكا الواقع بالشرق الأقصى الروسي بوقوع زلزال بقوة 5 درجات صباح اليوم الأربعاء في مياه الإقليم.
ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في الفرع قوله: "وقع مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا من قرية نيكولسكوية (وهو التجمع السكني الوحيد في جزيرة بيرينغ بإقليم كامتشاتكا)".
وأضاف المصدر أن خبراء الفرع يقومون حاليا بجمع المعلومات حول آثار الهزات الأرضية.
روسيا اليوم
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