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تعديلات في حكومة اليابان تطيح بوزيري الخارجية والدفاع

9/13/2023 2:17:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، تعديلات في حكومته شملت تغيير وزيري الخارجية والدفاع مع المحافظة عمليا على الهيكل الرئيسي للحكومة ولقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.


وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد النساء بين الوزراء إلى خمس للمرة الأولى.
في منصب وزير الخارجية تم تعيين وزيرة العدل السابقة يوكو كاميكاوا البالغة من العمر 70 عاما، والتي حلت محل يوشيماسا هاياشي في هذا المنصب الذي شغله منذ عام 2021. تخرجت كاميكاوا من جامعة طوكيو وحصلت على الماجستير من جامعة هارفارد.


وخلال فترة عملها كوزيرة للعدل، وقعت كاميكاوا مراسيم لتنفيذ 16 حكما بالإعدام. ومن بينها، 13 قضية تتعلق بإعدام أعضاء الطائفة الإرهابية اليابانية "أوم شينريكيو".


وتم تعيين مينورو كيهارا، البالغ من العمر 54 عاما، في منصب وزير الدفاع.


وهذا الرجل لم يشغل سابقا مناصب وزارية، لكنه كان مستشارا لرئيس الوزراء في قضايا الأمن القومي. وعمل في عام 2013 كممثل لوزارة الدفاع في البرلمان.

RT

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