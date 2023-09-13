تعديلات في حكومة اليابان تطيح بوزيري الخارجية والدفاع
التاريخ
9/13/2023 2:17:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أجرى رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، تعديلات في حكومته شملت تغيير وزيري الخارجية والدفاع مع المحافظة عمليا على الهيكل الرئيسي للحكومة ولقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد النساء بين الوزراء إلى خمس للمرة الأولى.
في منصب وزير الخارجية تم تعيين وزيرة العدل السابقة يوكو كاميكاوا البالغة من العمر 70 عاما، والتي حلت محل يوشيماسا هاياشي في هذا المنصب الذي شغله منذ عام 2021. تخرجت كاميكاوا من جامعة طوكيو وحصلت على الماجستير من جامعة هارفارد.
وخلال فترة عملها كوزيرة للعدل، وقعت كاميكاوا مراسيم لتنفيذ 16 حكما بالإعدام. ومن بينها، 13 قضية تتعلق بإعدام أعضاء الطائفة الإرهابية اليابانية "أوم شينريكيو".
وتم تعيين مينورو كيهارا، البالغ من العمر 54 عاما، في منصب وزير الدفاع.
وهذا الرجل لم يشغل سابقا مناصب وزارية، لكنه كان مستشارا لرئيس الوزراء في قضايا الأمن القومي. وعمل في عام 2013 كممثل لوزارة الدفاع في البرلمان.
RT
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