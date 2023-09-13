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السير تكشف سبب الأزمة الخانقة داخل نفق المدينة الطبية

9/13/2023 2:17:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نوهت ادارة السير الى تعطل مركبة شحن داخل نفق المدينة الطبية للسير المتجه نحو دوار الشعب.


وقالت عبر صفحتها إن التعطل أدى إلى كثافة مرورية مؤقتة مشيرة أن كوادرها متواجدة في الموقع تعمل حالياً على التعامل مع أثر التعطل، وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها .


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