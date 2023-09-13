السير تكشف سبب الأزمة الخانقة داخل نفق المدينة الطبية

السير تكشف سبب الأزمة الخانقة داخل نفق المدينة الطبية
التاريخ
9/13/2023 2:17:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نوهت ادارة السير الى تعطل مركبة شحن داخل نفق المدينة الطبية للسير المتجه نحو دوار الشعب.
وقالت عبر صفحتها إن التعطل أدى إلى كثافة مرورية مؤقتة مشيرة أن كوادرها متواجدة في الموقع تعمل حالياً على التعامل مع أثر التعطل، وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها .
MENAFN13092023000208011052ID1107058720
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.