بولندا تخطط للحصول على غواصات عسكرية جديدة لجيشها



وتبعا للمعلومات، التي حصل عليها الموقع، فإن "شركة ThyssenKrupp Marine Systems TKMS" الألمانية، تخطط للمشاركة في مناقصة مخصصة، لتزويد سلاح البحرية البولندي بغواصات جديدة، وستقدم الشركة في المناقصة غواصات "Type 212CD" الجديدة، والتي تعمل على تطويرها".



وكان وزير الدفاع البولندي "ماريوس بلاشتشاك" قد أشار في وقت سابق، إلى أن وزارة الدفاع في بلاده، وبحلول نهاية 2023، ستعلن عن مناقصة للحصول على غواصات عسكرية جديدة، وفي إطار هذه المناقصة، ستسعى لشراء غواصات كهربائية، وغواصات تعمل بالديزل والكهرباء.



وتعتبر غواصات "Type 212CD" التي قد تحصل بولندا عليها، نسخة مطورة عن غواصات "Type 212" الألمانية التي تعمل بالديزل والكهرباء، ولها بصمة صوتية أقلّ، ما يجعل اكتشافها أصعب من قبل العدو.



ويبلغ طول كل غواصة من غواصات "Type 212" الألمانية 56.3 م، وعرضها 6.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1840 طنا، ويمكنها الغوص لعمق 350 م تحت سطح الماء، كما يمكنها التحرك بسرعة 20 عقدة بحرية.

RT