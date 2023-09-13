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الاحتلال يعتقل شابا من بلدة قفين شمال طولكرم

9/13/2023 2:17:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من بلدة قفين، شمال طولكرم.


وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أشرف عمار، بعد أن داهمت منزله في المنطقة الغربية من البلدة.


وفا


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