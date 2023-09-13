الاحتلال يعتقل شابا من بلدة قفين شمال طولكرم
التاريخ
9/13/2023 2:17:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من بلدة قفين، شمال طولكرم.
وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أشرف عمار، بعد أن داهمت منزله في المنطقة الغربية من البلدة.
وفا
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