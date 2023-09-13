لماذا أثارت آبل الضجة حول منفذ Usb-C مع آيفون 15؟



إنه نفس المنفذ الذي يمكن العثور عليه في معظم الأجهزة الجديدة، ما يعني أنه يمكن استخدام نفس الكابل لشحن هذه الأشياء.



أهمية استخدام هذا النوع من المنافذ يعني أن جميع هواتف آيفون الجديدة باتت الآن قادرة على الحصول على الشحن السريع. وحتى مع أجهزة آيفون 15 برو ونسخة آيفون 15 برو ماكس، سوف يحصل المستخدمون على سرعات نقل بيانات أسرع باستخدام الكابل الصحيح. وهذا يعني نقل الصور أو الفيديوات ذات الدقة العالية من الهاتف إلى الكمبيوتر، بمعدل يصل إلى 20 مرة أسرع من منافذ USB القديمة.



هل تذهب منتجات Apple إلى هذا الاتجاه؟

عمدت آبل بالفعل إلى تحويل أجهزة آي باد وأجهزة كومبيوتر ماك إلى منافذ USB-C، وأمس أعلنت الشركة أن سماعات آيربود برو من الجيل الثاني ستكون متاحة بمنفذ USB-C.



واحدة من الحيل التي لفتت انتباه رواد الانترنت أمس خلال مؤتمر آبل، أنه بات يمكن توصيل سماعات آيربود أو ساعة آبل ووتش مباشرة عن طريق منفذ USB-C على هاتف آيفون15 لشحنها.



هل ستضيف آبل هذا الكابل في صندوق الهاتف؟

نعم، عند شراء هاتف آيفون15 أو آيفون 15 برو، سوف يكون داخل العلبة كابل USB-C إلى USB-C جديد، ولكنه لن يكون كابلاً عادياً، سيكون عبارة عن نسيج أبيض اللون وذي جودة عالية.



لماذا اتخذت آبل هذا القرار؟

لم تكن شركة آبل راغبة في إزالة منفذها الخاص Lightning، ولكن الاتحاد الأوروبي اعتمد تشريعاً ينص على أنه بحلول نهاية عام 2024، يجب أن تكون الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة التي تباع في الاتحاد الأوروبي مجهزة بمنفذ USB Type-C.



حتى أن السعودية أصدرت قراراً في أغسطس (آب) من العام الحالي، إلزام الشركات والموردين بتوحيد أنواع منافذ الشحن من عام 2025، لتكون من نوع "USB Type-C".



وقالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، إن القرار سيسهم في خفض كمية الاستهلاك المحلي للشواحن وكابلات الشحن الخاصة بالهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية، بما يفوق 2.2 مليون وحدة سنوياً، وتوفير الإنفاق من المستهلكين في المملكة لما يزيد على 170 مليون ريال سنوياً.

ونقل موقع "سي إن إن" عن آبل أن مستخدمي آيفون سيكون بإمكانهم إعادة تدوير شواحن Lightning القديمة، عبر برنامج إعادة التدوير داخل المتاجر الخاصة بها.

ما هي مرحلة ما بعد منافذ USB-C؟

حتى الآن تشير أغلب التوقعات إلى أن مرحلة ما بعد هذه المنافذ الموحدة ستكون اختفاء المنافذ بالكامل. وكان ذلك بادياً من خلال مؤتمر آبل، أمس، بتسليط الضوء على تقنية "MagSafe" للشحن اللاسلكي، والأمر مشابه مع كبرى شركات إنتاج الهواتف، مثل غوغل بيكسل وسامسونغ غالاكسي.

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