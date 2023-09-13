الاحتلال يعرقل تنقل الفلسطينيين شرق نابلس
التاريخ
9/13/2023 2:17:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حركة تنقل الفلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
وقال رئيس بلدية بيت فوريك حسين الحج محمد لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أغلقت في ساعات الصباح الباكر حاجز بيت فوريك، في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وعرقلة لحركة الفلسطينيين والطلبة.
وأضاف أن قوات الاحتلال تضيق الخناق على نحو 24 ألف فلسطيني من أهالي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن، من خلال إغلاق الحاجز العسكري، الذي يعتبر المدخل الوحيد لهما، وذلك بشكل شبه يومي ومتكرر.
وفا
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