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الاحتلال يعرقل تنقل الفلسطينيين شرق نابلس

9/13/2023 2:17:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حركة تنقل الفلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.


وقال رئيس بلدية بيت فوريك حسين الحج محمد لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أغلقت في ساعات الصباح الباكر حاجز بيت فوريك، في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وعرقلة لحركة الفلسطينيين والطلبة.


وأضاف أن قوات الاحتلال تضيق الخناق على نحو 24 ألف فلسطيني من أهالي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن، من خلال إغلاق الحاجز العسكري، الذي يعتبر المدخل الوحيد لهما، وذلك بشكل شبه يومي ومتكرر.

وفا


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