الاحتلال يعرقل تنقل الفلسطينيين شرق نابلس



وقال رئيس بلدية بيت فوريك حسين الحج محمد لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أغلقت في ساعات الصباح الباكر حاجز بيت فوريك، في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وعرقلة لحركة الفلسطينيين والطلبة.



وأضاف أن قوات الاحتلال تضيق الخناق على نحو 24 ألف فلسطيني من أهالي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن، من خلال إغلاق الحاجز العسكري، الذي يعتبر المدخل الوحيد لهما، وذلك بشكل شبه يومي ومتكرر.

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