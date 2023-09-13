تفطر القلوب .. روايات مرعبة لناجين من فيضانات ليبيا



الناجون من الفيضانات تحدثوا عن نجاتهم بأعجوبة، تاركين وراءهم العديد من أهاليهم جثثا داخل منازلهم التي غمرتها المياه.



يقول الناجون إنهم ما إن سمعوا صوتا يشبه الانفجار، تبين لاحقا أنه بسبب انهيار أحد السدود، حتى تدفقت المياه سريعا لتصل حتى الطوابق العليا من المباني ويفر السكان من أسطحها أو يتعلقون بالأثاث لساعات في غرف غمرتها المياه حتى السقف تقريبا.



وعند مدخل مدينة درنة في شرق ليبيا، حيث أدت عاصفة إلى ارتفاع مستوى مياه نهر وانهيار سدين لتجتاح مياه الفيضانات أرجاء المدينة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وقفت مجموعة من الناجين يبحثون عن مأوى بعد تدمير منازلهم. وكان الكثيرون لا يزالون يرتدون ملابس نوم ونعالا بعد أن هرعوا على نحو مفاجئ.



يقول رجاء ساسي (39 عاما) إنه تمكن من النجاة مع زوجته وابنته الصغيرة بعد أن وصلت المياه إلى طابق علوي من المنزل، لكن بقية أفراد أسرته لقوا حتفهم.



وقال "في البداية اعتقدنا أنها أمطار غزيرة ولكن في منتصف الليل سمعنا انفجارا هائلا، وكان ذلك السد وهو ينفجر". وأضاف أن وسط المدينة تعج بالجثث المتناثرة.

وقالت زوجته نورية الحصادي (31 عاما) التي تشبثت بابنتها الصغيرة خلال هروبهما، إن نجاتهم كانت "معجزة".



وقالت صفية مصطفى (41 عاما)، وهي أم لولدين، إنهم تمكنوا من الفرار من منزلهم قبل انهيار المبنى. وأضافت أنهم صعدوا إلى السطح، وهربوا عبر أسطح المباني المجاورة. وقال ابنها (10 سنوات) إنه كان يدعو الله أن ينجوا بحياتهم.

اجتاحت شرق ليبيا فيضانات قاتلة أودت بحياة أكثر من 2300 شخص في مدينة درنة وحدها، جراء العاصفة "دانيال" الأحد.

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