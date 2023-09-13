عشرات القتلى بحريق مبنى سكني في فيتنام



وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية، إن "السلطات أنقذت نحو 70 شخصا، ونقل إلى المستشفى 54 شخصا من بينهم عشرات القتلى".



وقالت هوا التي تقطن في الحيّ لوكالة "فرانس برس": "لا يمكننا مساعدتهم كثيراً. ليس هناك طوارئ. يستحيل على الضحايا أن يهربوا".



وشهدت فيتنام في السنوات الأخيرة عدداً من الحرائق المميتة، في حوادث طرحت شكوكاً حول عدم تطبيق قواعد السلامة في البلاد.

سكاي نيوز