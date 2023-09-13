عشرات القتلى بحريق مبنى سكني في فيتنام
التاريخ
9/13/2023 1:05:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - لقي العشرات حتفهم إثر حريق هائل في مبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية هانوي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية صباح الأربعاء.
وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية، إن "السلطات أنقذت نحو 70 شخصا، ونقل إلى المستشفى 54 شخصا من بينهم عشرات القتلى".
وقالت هوا التي تقطن في الحيّ لوكالة "فرانس برس": "لا يمكننا مساعدتهم كثيراً. ليس هناك طوارئ. يستحيل على الضحايا أن يهربوا".
وشهدت فيتنام في السنوات الأخيرة عدداً من الحرائق المميتة، في حوادث طرحت شكوكاً حول عدم تطبيق قواعد السلامة في البلاد.
سكاي نيوز
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