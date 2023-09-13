فيديو - العاصفة دانيال تصل فلسطين



وشهدت مناطق جنوب القطاع -خانيونس ورفح- تساقط أمطار وفيرة وغزيرة مع بدء العاصفة التي ستلفظ أنفاسها الأخيرة في فلسطين.



وصاحب تساقط الأمطار هبات خفيفة إلى متوسطة السرعة من الرياح.

صفا