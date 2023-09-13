فيديو - العاصفة دانيال تصل فلسطين
التاريخ
9/13/2023 1:05:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري -دخلت عاصفة "دانيال" إلى الأراضي الفلسطينية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، وتساقطت أمطار غزيرة على عدة مناطق بقطاع غزة.
وشهدت مناطق جنوب القطاع -خانيونس ورفح- تساقط أمطار وفيرة وغزيرة مع بدء العاصفة التي ستلفظ أنفاسها الأخيرة في فلسطين.
وصاحب تساقط الأمطار هبات خفيفة إلى متوسطة السرعة من الرياح.
صفا
MENAFN13092023000208011052ID1107058170
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.