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فيديو - العاصفة دانيال تصل فلسطين

9/13/2023 1:05:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -دخلت عاصفة "دانيال" إلى الأراضي الفلسطينية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، وتساقطت أمطار غزيرة على عدة مناطق بقطاع غزة.


وشهدت مناطق جنوب القطاع -خانيونس ورفح- تساقط أمطار وفيرة وغزيرة مع بدء العاصفة التي ستلفظ أنفاسها الأخيرة في فلسطين.


وصاحب تساقط الأمطار هبات خفيفة إلى متوسطة السرعة من الرياح.

صفا


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