إدارية النواب تناقش اليوم الواقع الإداري لمياه اليرموك

إدارية النواب تناقش اليوم الواقع الإداري لمياه اليرموك
التاريخ
9/13/2023 1:05:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها الواقع الإداري لشركة مياه اليرموك، تناقشه اللجنة الإدارية النيابية.
وتجتمع اللجنة المالية النيابية، لمناقشة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بشركة تعدين اليورانيوم، ووزارة المياه, والتلفزيون الأردني، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.
ويزور ملتقى البرلمانيات الأردنيات محافظة العقبة ومنطقة البترا الأثرية للاطلاع على واقع المرأة في القطاع السياحي.
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