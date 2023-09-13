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إدارية النواب تناقش اليوم الواقع الإداري لمياه اليرموك

9/13/2023 1:05:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها الواقع الإداري لشركة مياه اليرموك، تناقشه اللجنة الإدارية النيابية.


وتجتمع اللجنة المالية النيابية، لمناقشة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بشركة تعدين اليورانيوم، ووزارة المياه, والتلفزيون الأردني، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.


ويزور ملتقى البرلمانيات الأردنيات محافظة العقبة ومنطقة البترا الأثرية للاطلاع على واقع المرأة في القطاع السياحي.

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