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بوتين وكيم يصلان إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية قبيل القمة المرتقبة بينهما

9/13/2023 1:00:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية في أقصى شرق روسيا، حسبما أعلنت وكالات أنباء روسية الأربعاء، قبل محادثات مزمعة قد تفضي إلى صفقة أسلحة.

وتصافح الزعيمان في القاعدة على ما أظهر فيديو بثه الكرملين.

وسيجري الزعيمان محادثات بشأن "العلاقات التجارية" و"الشؤون الدولية" في القاعدة الفضائية، وفق وكالات أنباء روسية.

وتعتقد واشنطن أن المحادثات قد تفضي إلى اتفاق بشأن صفقة أسلحة لدعم الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وعبر كيم، في رحلة خارجية نادرة والأولى له منذ الوباء، إلى روسيا في قطاره المصّفح الثلاثاء.

وقالت وكالات تاس وريا نوفوستي وإنترفاكس الروسية للأنباء إن "بوتين وصل إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية"، قبل أن تعلن أن كيم وصل أيضا إلى القاعدة نفسها.

ويرافق كيم في زيارته إلى روسيا كبار المسؤولين العسكريين بمن فيهم المارشال بالجيش الشعبي الكوري باك جونغ تشون ومدير إدارة صناعة الذخائر جو تشون ريونغ.

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