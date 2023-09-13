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ليبيا..40 جنديا ليبيا في عداد المفقودين في درنة

9/13/2023 1:00:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


نقلت صحيفة المرصد الليبية عن مصدر عسكري من القيادة العامة صباح اليوم الأربعاء أنه جار البحث عن 40 جنديا في عداد المفقودين جراء كارثة السيول والفيضانات التي تعرض لها شرق البلاد.

وأضاف المصدر أنهم "كانوا في بوابات على طريق سد درنة قبل انهياره" ، موضحا أن "الجنود كانوا مكلفين بتنفيذ حظر التجول والمرور على طريق السد قبل أن ينهار بهم".

وترتفع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات الناجمة عن الإعصار "دانيال" والتي اجتاحت شرق ليبيا خلال اليومين الماضيين بوتيرة متزايدة ، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بأن أكثر من 6800 شخص لقوا حتفهم بينما قدرت عدد المفقودين بأكثر من 10 آلاف آخرين.

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