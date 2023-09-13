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بوتين يرحب بكيم في قاعدة فضائية ويقول إنه سعيد برؤيته(فيديو)

9/13/2023 1:00:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية، أحدث موقع لإطلاق الصواريخ الفضائية في روسيا، اليوم الأربعاء.

وقال بوتين وهو يصافح كيم لنحو 40 ثانية "أنا سعيد برؤيتك... هذه هي قاعدتنا الفضائية الجديدة".

ومن خلال مترجم، شكر كيم بوتين على الدعوة وعلى دفء الاستقبال.

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