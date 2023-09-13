بوتين يرحب بكيم في قاعدة فضائية ويقول إنه سعيد برؤيته(فيديو)
التاريخ
9/13/2023 1:00:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية، أحدث موقع لإطلاق الصواريخ الفضائية في روسيا، اليوم الأربعاء.
وقال بوتين وهو يصافح كيم لنحو 40 ثانية "أنا سعيد برؤيتك... هذه هي قاعدتنا الفضائية الجديدة".
ومن خلال مترجم، شكر كيم بوتين على الدعوة وعلى دفء الاستقبال.
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