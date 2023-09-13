تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة اليوم



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وأضافت أن الأجواء في خليج العقبة غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات محلية من المطر ولفترة قصيرة ، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.