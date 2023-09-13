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تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة اليوم

9/13/2023 12:13:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا ، وتسقط زخات متفرقة من المطر ولفترات قصيرة خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية .


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وأضافت أن الأجواء في خليج العقبة غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات محلية من المطر ولفترة قصيرة ، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

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