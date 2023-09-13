مصر.. أول تعليق حكومي على الرائحة الغريبة في أجواء البلاد



وقال محمد فهيم إن ذلك بسبب منخفض جوي سطحي يجذب داخله التيارات من الجوانب ويركزها في الوسط، مبينا أن هذه الرائحة ناتجة عن جذب دخان مصانع وأتربة وغيرها وهي أقرب لرائحة الكبريت.



وطمأن الدكتور فيهم، المواطنين، بأنه لا ضرر ولا خوف من هذه الرائحة، قائلا: مفيش ضرر، أيام السحابة السوداء الأتربة وأدخنة المنخفضات تصحبها روائح غريبة ربما يشعر البعض بأن عيونهم بها ألم، موضحًا أن الظروف المناخية في مصر حاليًا إحدى تداعيات المنخفض السطحي الذي يسحب من الأطراف الأدخنة وينتج عنها رائحة غريبة.



وأضاف مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ، أن تداعيات الحالة المناخية الحالية، غبار عالق في الجو وسحب متراكمة لأن درجة الحرارة انخفضت 10 درجات في القاهرة اليوم، مؤكدًا أن هذه الحالة ستتلاشى على آخر اليوم.

روسيا اليوم

