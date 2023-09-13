Wednesday, 13 September 2023 08:59 GMT

مصر.. أول تعليق حكومي على الرائحة الغريبة في أجواء البلاد

9/13/2023 12:13:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ في مصر محمد علي فهيم، سر انتشار رائحة شبيهة برائحة الغاز والصرف الصحي في بعض المدن المصرية.


وقال محمد فهيم إن ذلك بسبب منخفض جوي سطحي يجذب داخله التيارات من الجوانب ويركزها في الوسط، مبينا أن هذه الرائحة ناتجة عن جذب دخان مصانع وأتربة وغيرها وهي أقرب لرائحة الكبريت.


وطمأن الدكتور فيهم، المواطنين، بأنه لا ضرر ولا خوف من هذه الرائحة، قائلا: مفيش ضرر، أيام السحابة السوداء الأتربة وأدخنة المنخفضات تصحبها روائح غريبة ربما يشعر البعض بأن عيونهم بها ألم، موضحًا أن الظروف المناخية في مصر حاليًا إحدى تداعيات المنخفض السطحي الذي يسحب من الأطراف الأدخنة وينتج عنها رائحة غريبة.


وأضاف مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ، أن تداعيات الحالة المناخية الحالية، غبار عالق في الجو وسحب متراكمة لأن درجة الحرارة انخفضت 10 درجات في القاهرة اليوم، مؤكدًا أن هذه الحالة ستتلاشى على آخر اليوم.

روسيا اليوم


MENAFN13092023000208011052ID1107058048

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث