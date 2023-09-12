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الثلاثية تضبط 60 مخالفا للإقامة في العاصمة

9/12/2023 11:34:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
شنت اللجنة الثلاثية بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بمباحث شؤون الإقامة ووزارة الصحة ـ إدارة التراخيص الطبية حملة على أحد المراكز الطبية في منطقة العاصمة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة انه جرى التعامل مع البلاغ المقدم ضد المركز، حيث عثر خلال التفتيش على 60 مخالفا لقانون الإقامة والعمل وعدم الحصول على تراخيص مزاولة طبية.
وأضاف المصدر: خلال التفتيش في المركز ضبط طاقم طبي غير مرخص داخل غرفة عمليات سرية مخصصة لزراعة الشعر وجرى تحرير محضر مخالفة ومصادرة للأدوات وتحويل العمالة إلى جهات الاختصاص.
وأشار المصدر إلى العمل على إتمام تحرير كامل الضبطية ورفع تقرير مفصل فيها للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المركز والعمالة المخالفة فيه التي تحمل غالبيتها اقامات مخالفة لقانون العمل سواء عمالة منزلية أو التحاق بعائل.

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