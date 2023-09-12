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حاكم إمارة رأس الخيمة علاقات أخوية تاريخية تجمع الإمارات والكويت

9/12/2023 11:34:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد عضو المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود القاسمي تجذر العلاقات بين بلاده والكويت في ضوء ما يجمعهما من تاريخ مفعم بالدلالات الأخوية والمواقف المشرفة.
وقالت سفارتنا لدى الإمارات، في بيان، إن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ سعود السفير جمال الغنيم بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيرا لدى أبوظبي.
ونقل البيان عن الشيخ سعود إعرابه عن التمنيات للغنيم بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية المتأصلة مع الكويت في المجالات كافة.
من جهته، قال السفير الغنيم وفقا للبيان إنه تشرف بنقل تحيات القيادة السياسية الكويتية الرشيدة وأطيب التمنيات إلى الأشقاء في الإمارات بدوام الازدهار والتقدم في شتى المجالات.
وأكد قوة أواصر الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين والوشائج الوثيقة التي تجمعهما قيادة وشعبا حتى باتت «أنموذجا» يحتذى ويشار إليه بالبنان.
وأعرب الغنيم عن التطلع إلى بذل كل جهد وعمل دؤوب للارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع في جميع المجالات وتعزيز سبل التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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