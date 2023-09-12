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الخدمة المدنية تعطيل العمل بالوزارات والجهات الحكومية الخميس 28 الجاري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

9/12/2023 11:34:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن ديوان الخدمة المدنية تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 28 الجاري باعتباره عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445 هجري.
وقال الديوان في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (X) -تويتر سابقا- إنه بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه يوم أمس بشأن اعتبار الخميس 28 الجاري يوم عطلة رسمية سيتم تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح أن الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها، وعلى الجهات المختصة بشؤونها مراعاة المصلحة العامة.

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