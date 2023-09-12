الخدمة المدنية تعطيل العمل بالوزارات والجهات الحكومية الخميس 28 الجاري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
التاريخ
9/12/2023 11:34:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن ديوان الخدمة المدنية تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 28 الجاري باعتباره عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445 هجري.
وقال الديوان في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (X) -تويتر سابقا- إنه بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه يوم أمس بشأن اعتبار الخميس 28 الجاري يوم عطلة رسمية سيتم تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح أن الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها، وعلى الجهات المختصة بشؤونها مراعاة المصلحة العامة.
MENAFN12092023000130011022ID1107057983
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.