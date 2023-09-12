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بدء التقديم لمشروع سلفة البحث التمهيدي لأعضاء الهيئة الأكاديمية الكويتيين الجدد

9/12/2023 11:34:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن قطاع الأبحاث في جامعة الكويت عن بدء التقديم لمشروع سلفة البحث التمهيدي لأعضاء الهيئة الأكاديمية الكويتيين الجدد ابتداء من أول أكتوبر المقبل.
ويأتي ذلك ضمن ما يقدمه قطاع الأبحاث من المنح البحثية لدعم طموحات الباحثين وتحقيق إنجازات علمية وبحثية تدفع مسيرة جامعة الكويت لمستويات عالمية مرموقة وتسهم في رفع معايير التصنيف العالمي للجامعة.
ويعتبر برنامج سلفة البحث التمهيدي (RIG) ضمن فئات المنح البحثية التي يقدمها القطاع حصريا لأعضاء الهيئة الأكاديمية الكويتيين الجدد الذين انضموا حديثا لجامعة الكويت بدرجة أستاذ مساعد ولم يمض على تاريخ انضمامهم للجامعة أكثر من عامين، وعددهم 85 عضو هيئة تدريس هذا العام.
وقد دعت مساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث د.نورية الكندري أعضاء الهيئة الأكاديمية الكويتيين الجدد للاستفادة من هذه المنحة البحثية، حيث تعد تلك المنحة بداية تعامل عضو الهيئة الأكاديمية مع قطاع الأبحاث والتعرف على الأنواع المختلفة من المشاريع البحثية التي يمولها القطاع، إذ تمكنه من الإلمام بإجراءات التقديم للحصول على دعم للمشاريع الممولة، بالإضافة إلى التعرف على الإجراءات المالية الخاصة بالتمويل وطرق التعامل معها، والمدة الزمنية لمشروع البحث التمهيدي وهي 12 شهرا بميزانية لا تتجاوز 2000 دينار، حيث تقتصر بنود صرف الميزانية على الأجهزة والمستهلكات والعمالة المؤقتة.
وذكرت الكندري أنه سيتم فتح باب التقديم لسلفة البحث التمهيدي في الأول من أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2023، كما دعت جميع أعضاء الهيئة الأكاديمية الكويتيين الجدد لزيارة الموقع الإلكتروني لقطاع الأبحاث للاطلاع على المادة (57) من الباب الثالث عشر من قواعد وإجراءات دعم البحث العلمي لمعرفة المزيد من التفاصيل المتعلقة بمشاريع سلفة البحث التمهيدي، كما يمكنهم التقديم لتلك السلفة البحثية عن طريق بوابة الأبحاث في الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الأبحاث.

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