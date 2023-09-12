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السفير الهندي يشيد بالدور الإنساني لـ الهلال الأحمر الكويتي ودعمه للمنكوبين حول العالم

9/12/2023 11:34:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد سفير الهند لدى البلاد د.أدارش سويكا بدور جمعية الهلال الأحمر الكويتي في العمل الإنساني والإغاثي حول العالم ودعمه الدائم للمنكوبين في الكثير من الدول التي تعرضت للكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان.
وقال سويكا في تصريح صحافي خلال زيارته الى الجمعية بهدف توطيد العلاقة بين الجانبين وبحث سبل التعاون والتنسيق في المجالات الإنسانية.
وأفاد بأنه بحث خلال لقائه رئيس مجلس ادارة الجمعية د.هلال الساير عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإنساني وسبل تعزيزها بين البلدين، مؤكدا ارتباط بلاده بعلاقات متينة مع الكويت تتجلى بالتعاون الوثيق في الكثير من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
من جهته، رحب الساير بزيارة السفير سويكا لمقر الجمعية للاطلاع على نشاطها وإنجازاتها، معربا عن تطلعه لتعزيز الشراكة بين الجانبين بما يصب في تحقيق أهداف الجمعية الرامية إلى تقديم الدعم والمساندة للمنكوبين حول العالم جراء الكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات.
وأكد حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها باسم الكويت عبر تقديم الدعم والمساندة اللازمة للمنكوبين للحد من معاناة الشعوب وتلبية حاجتهم الماسة إلى الدواء والغذاء.

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