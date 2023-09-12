وزير الخارجية استقبل وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث بجنوب السودان
التاريخ
9/12/2023 11:34:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في جهورية جنوب السودان الصديقة ألبينو أكول أتاك في ديوان عام الوزارة بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت، حيث تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات التي تشهدها جمهورية جنوب السودان.
وأشاد وزير الشؤون الإنسانية في جهورية جنوب السودان خلال اللقاء بدور الكويت وجهودها الإنسانية، مثمنا مساعيها الرامية إلى رفع وتخفيف حدة المعاناة التي تعيشها الشعوب المنكوبة والمتضررة حول العالم دعما وحفظا على الأمن والسلم الدوليين، مبينا أن هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها الكويت على الصعيدين الرسمي والأهلي محل تقدير وامتنان بلاده.
وبحث الجانبان الجهود الدولية المشتركة نحو دعم العمل الإنساني في جنوب السودان وأطر تعزيزها.
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