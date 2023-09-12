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وزير الخارجية استقبل وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث بجنوب السودان

9/12/2023 11:34:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في جهورية جنوب السودان الصديقة ألبينو أكول أتاك في ديوان عام الوزارة بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت، حيث تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات التي تشهدها جمهورية جنوب السودان.
وأشاد وزير الشؤون الإنسانية في جهورية جنوب السودان خلال اللقاء بدور الكويت وجهودها الإنسانية، مثمنا مساعيها الرامية إلى رفع وتخفيف حدة المعاناة التي تعيشها الشعوب المنكوبة والمتضررة حول العالم دعما وحفظا على الأمن والسلم الدوليين، مبينا أن هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها الكويت على الصعيدين الرسمي والأهلي محل تقدير وامتنان بلاده.
وبحث الجانبان الجهود الدولية المشتركة نحو دعم العمل الإنساني في جنوب السودان وأطر تعزيزها.

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