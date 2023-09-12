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ملتقى الإعلام العالمي ناقش آليات إبراز قضايا الاستدامة في إكسبو الشارقة

9/12/2023 11:34:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الشارقة - أحمد صابر
انطلقت أمس أعمال «ملتقى الإعلام العالمي» الذي تنظمه وكالة أنباء الإمارات «وام» بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ضمن الفعاليات الاستباقية التي يعقدها «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» قبيل بدء دورته الـ 12 اليوم في مركز إكسبو الشارقة.
ويناقش الملتقى على مدار يومين «دور الإعلام في إبراز قضايا الاستدامة» بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وشركاء وكالة أنباء الإمارات «وام» ومشاركة مدير عام وكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم.
وأكد مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» محمد الريسي في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى أن وكالة أنباء الإمارات تؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات الإعلامية، لاسيما المكاتب الإعلامية المحلية، وتدرك أن هذه الشراكات من شأنها تعزيز العمل الإعلامي والإخباري النوعي، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي أيضا.
وقال إنه من هذا الأساس الجوهري في مجال التعاون الإعلامي، يأتي انطلاق ملتقى الإعلام العالمي كفعالية استباقية ضمن أجندة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وهو الحدث الذي سيكون متنوعا وحاضرا بشكل سنوي لتسليط الضوء على أهم القضايا الحيوية التي تهم المجتمعات.
بدوره، بين مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق علاي في كلمته أنه منذ إطلاق الدورة الأولى من المنتدى حرصنا على تعزيز الشراكة بين الإعلام والاتصال الحكومي وصولا إلى تحقيق أهدافنا الرامية إلى تطوير منظومة الاتصال الحكومي.
وتابع علاي: يترجم تنظيم ملتقى الإعلام العالمي من قبل (وام) ضمن أجندة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تكامل القطاعين ووحدة الأهداف ويجمعنا هذا الملتقى لمناقشة قضايا مشتركة رغم تنوعها مثل الاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي وإدارة الموارد ونتحاور بمسؤولية للوصول إلى طروحات مشتركة تخدم المجتمعات.. وهناك توافق تام على العمل المشترك للتصدي للتحديات التي تعوق البرامج التنموية والوقوف على التجارب المثمرة لتعميم فائدتها.
وزاد: في الوقت الذي أصبحت فيه قضايا التنمية المستدامة الشغل الشاغل للحكومات، فإننا نتفق جميعا على الدور المهم للإعلام في مساندة الجهود التنموية، وتقديم الصورة الصحيحة، وعليه مسؤولية متابعة التقصير بهدف الإصلاح والتطوير، وهنا لا بد من التأكيد على أهمية تعزيز الإعلام التنموي كونه رديفا للبناء في تحقيق التنمية بكل أشكالها مما يتطلب منه تعزيز الوعي بالقضايا التنموية والتفاعل الإيجابي وصولا إلى إيجاد الحلول الناجعة للتحديات التنموية.
وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف وتتطلب التعاون المتواصل لبناء ثقافات، وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات ضمن شراكات تكاملية وتفاعلية.
وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الملتقى محطة جديدة في مسيرة الشراكة والتعاون وأن يؤسس للتوافق على تحديد إطار مستدام لهذه الشراكة لتصبح صوتا موحدا للتنمية والطموحات والتوافق بين الشعوب والثقافات.
وتعقد ضمن فعاليات ملتقى الإعلام العالمي، 5 جلسات حوارية تشمل ثلاث فعاليات استباقية تحمل الأولى عنوان «دور الإعلام في إبراز قضايا الاستدامة» وهي جلسة حوارية تناقش دور الإعلام المتخصص في الإضاءة على قضايا الاستدامة، والثانية تحت عنوان «التغطيات الإعلامية للتغير المناخي: نماذج عالمية» وتناقش تغطية موضوعات التغير المناخي في وسائل الإعلام العالمية، بينما تنعقد الثالثة تحت عنوان «تغطية البيئة في وسائل الإعلام.. لمحة تاريخية» وتركز بوجه خاص على الأدوات والأساليب الإعلامية في تغطية قضايا البيئة بين الماضي والحاضر.

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