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الهلال الأحمر مستعدون لتقديم مساعدات إغاثية عاجلة لمتضرري الفيضانات في ليبيا

9/12/2023 11:34:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير عن استعداد الجمعية لتقديم مساعدات إغاثية عاجلة لمتضرري الفيضانات التي شهدتها ليبيا لمواجهة آثار الإعصار «دانيال».
وقال الساير لـ «كونا» إن الجمعية على تنسيق وتواصل مع الهلال الأحمر الليبي للوقوف والاطلاع على الاحتياجات الملحة للمتضررين في المناطق التي أصابها الإعصار.
وأكد أن الجمعية تتابع بقلق شديد التداعيات التي خلفها الإعصار «دانيال» وما يواجهه السكان هناك من ظروف إنسانية قاسية، مجددا التضامن والتعاطف مع المتضررين جراء هذا الإعصار الذي أودى بحياة المئات منهم.
وقال إن الجمعية تقوم بواجبها الإنساني لإغاثة الأشقاء تأكيدا لجهود الكويت في مساعدة المنكوبين من ضحايا الكوارث الطبيعية في العالم.

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