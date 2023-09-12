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العجمي تعاونية الوفرة ترفض خصخصة الجمعيات التعاونية

9/12/2023 11:34:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
صرح عضو مجلس إدارة جمعية الوفرة التعاونية فهد فنيس العجمي بأن الحركة التعاونية هي نتاج طبيعي لما جبل عليه الآباء والأجداد من تعاون فطري خلاق، وفي الإطار ذاته الذي تحدده عاداتنا وتقاليدنا وأن من أهم عوامل نجاح الحركة التعاونية دعم الدولة عن طريق وزارتها ذات العلاقة بالحركة التعاونية. وأضاف: مما لا شك فيه أن الجمعيات التعاونية بالكويت أثبتت جدواها ودعمها المستمر في التنمية الاجتماعية وخدمة مختلف المناطق وساكنيها، وتقدم تلك الجمعيات خدمات متنوعة للأسر والأفراد. ونرى أن الجمعيات التعاونية في الكويت نموذج فريد من نوعه على مستوى العالم، فهي تقوم بحق بدور متميز وفعال في خدمة المواطنين والمقيمين.
وتابع العجمي: نحن نقول وبصفة مستمرة «لا للخصخصة»، لأن ذلك سوف يحول تلك الجمعيات إلى مؤسسات وشركات هادفة للربح فقط من دون مراعاة البعد الاجتماعي، ومن دون النظر إلى المبادئ السامية والراقية، التي تتبناها التعاونيات، لاسيما أن تجربة خصخصة الوحدات التعاونية قد باءت بالفشل في العديد من دول العالم، ومنها الولايات المتحدة الأميركية.
أما بشأن الحجة التي مفادها أن خصخصة الجمعيات التعاونية سوف تقضي على الفساد الموجود داخل هذه الجمعيات، فإنه مبرر غير كاف للإطاحة بالجمعيات التعاونية، وإلغاء دورها في المجتمع، حيث يكون القضاء على الفساد بتفعيل العقوبات الواردة في قانون الجمعيات التعاونية رقم 24 لسنة 1979، وتجفيف منابع الفساد والقضاء على الرشوة والمحسوبية، وليس عن طريق الخصخصة.

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