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إيقاف الاعتمادات البنكية عقوبة التعاونيات غير الملتزمة بالتكويت

9/12/2023 11:34:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري أن عملية التكويت في الجمعيات التعاونية تلقى اهتماما واسعا ومتابعة حثيثة ومتواصلة ودعما غير محدود من قبل مجلس الوزراء. وحذر المطيري في تصريح لـ «الأنباء» الجمعيات غير الملتزمة بتطبيق القرارات الوزارية الصادرة أخيرا بشأن شغل الوظائف الإشرافية للمديرين العامين ونوابهم ورؤساء الأقسام، لتكون متاحة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل التعاوني، أن ثمة عقوبات تدريجية في انتظارهم تصل إلى تسجيل ضبطية قضائية ووقف الاعتمادات البنكية الخاصة بها.

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