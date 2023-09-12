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بالفيديو وزير الدفاع بحث مع السفير الصيني أوجه التعاون الإستراتيجي بين البلدين الصديقين

9/12/2023 11:34:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مع سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى البلاد تشانغ جيانوي أوجه التعاون الإستراتيجي بين البلدين الصديقين.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي، ان الشيخ أحمد الفهد استقبل السفير جيانوي في قصر السيف أمس بحضور وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.
وأضافت انه تم خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين وما يشهده من تقدم وتطور للوصول به إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة للجانبين.
وذكرت انه تم أيضا تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
من جهة أخرى، بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مع وزير الدولة نائب وزير الدفاع الهنغاري تماش فارجا سبل تعزيز التعاون والعمل بين البلدين الصديقين.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الشيخ أحمد الفهد استقبل بقصر السيف أمس فارجا والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
وأضاف البيان انه جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم القضايا والموضوعات ضمن محور الزيارة وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل بين البلدين الصديقين.
وذكر انه تم التأكيد على الارتقاء بعلاقات الصداقة إلى مستويات أرحب تلبي الطموحات والتطلعات المشتركة وتخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتعود بالخير والمنفعة على الجميع.

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