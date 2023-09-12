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التعليم: تعديلات مناهج الصفوف الابتدائية مناسبة لزمن الدراسة بالعام الجديد

9/12/2023 11:27:41 PM
(MENAFN- Youm7)

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المناهج الدراسية للصفوف بالمرحلة الابتدائية تمت مراجعتها من قبل لجان متخصصة خلال الفترة الماضية، وسيتم تحميلها على موقع الوزارة وطباعتها وتسليمها للطلاب في المدارس، مشددة على أن التعديلات بالمقررات الدراسية تم تخفيفها لتصبح مناسبة لزمن الدراسة بالعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 30
سبتمبر الجارى بالمدارس الرسمية والخاصة، مؤكدة أن المراجعة راعت أن يكون المحتوى مكتمل ليحقق نواتج التعلم الحقيقة للطلاب وأيضا ترابط المناهج والمقررات الدراسية خاصة أن المناهج المطورة عبارة عن سلسلة واحدة مكملة لبعضها من بداية رياض الأطفال وصولا إلى الصف السادس الابتدائى والذى دخل مرحلة التطوير هذا العام.



وأوضحت المصادر، أن العام الدراسى الجديد لن يشهد أي شكاوى من طول المناهج والمقررات الدراسية للطلاب بعد مراجعتها من قبل اللجان المتخصصة.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.



كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.



وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024 .















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