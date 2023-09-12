فرنسا تعلن إرسال فرق طبية لإنشاء مستشفى ميدانى فى ليبيا

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن الرئيس الفرنسي قرر إرسال فرق طوارئ من الأمن المدنى ومستشفى ميدانى"، أي نحو "50 فردا مدنيا وعسكريا للمساهمة في علاج 500 شخص يوميا".



وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد أكد في وقت سابق "سيغادر أول فريق طبي هذا المساء حتى يصبح كل شيء جاهزا للعمل خلال 48 ساعة".

وأعربت فرنسا عن تضامنها الكامل مع الشعب الليبي في محنته عقب مقتل أكثر من ألفي شخص في ليبيا بعد أن تسببت العاصفة دانيال في فيضانات مدمرة اجتاحت أحياء بأكملها ودمرت منازل في عدة بلدات ساحلية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.







وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، إن فرنسا أحيطت علما ببالغ الأسى بالتداعيات الوخيمة التي خلفتها عاصفة "دانيال" التي ضربت شمال شرق ليبيا وأسفرت عن آلاف الضحايا والجرحى، وتتقدم فرنسا بتعازيها إلى عائلات الضحايا وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب الليبي في هذه المحنة.



وأدت السيول الناجمة عن عاصفة عاتية إلى انهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا بعد مرور العاصفة "دانيال"، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص الثلاثاء، فيما أفادت آخر حصيلة لجهاز الطوارئ الليبي الثلاثاء أن 2300 شخص على الأقل لقوا حتفهم.

