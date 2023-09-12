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الأمن العراقى يلقى القبض على ستة إرهابيين فى ميسان

9/12/2023 11:27:38 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان العراقية، إلقاء القبض على ستة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.



وقالت القيادة العراقية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إن "قوات الأمن ألقت القبض على 6 من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".



وأضافت أن ذلك جاء خلال حملة أمنية لتنفيذ أوامر القبض القضائية الصادرة من المحاكم المختصة بحق مطلوبين للقضاء، إذ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وتوقيفهم.







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