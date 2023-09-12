ترحيب أممى بدور السعودية وعمان لحل الأزمة فى اليمن

ترحيب أممى بدور السعودية وعمان لحل الأزمة فى اليمن
التاريخ
9/12/2023 11:27:38 PM
(MENAFN- Youm7) رحّب مجلس الأمن الدولى بدعم السعودية وسلطنة عمان المتواصل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة فى اليمن.
وبحسب الفضائية اليمنية الثلاثاء يأتي الترحيب بعد انتهاء مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن، أمس، قدم خلالها إحاطات للدول الأعضاء منهم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبرج، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" اللواء مايكل بيري.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن دعمهم لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة على أساس المرجعيات المتفق عليها.
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