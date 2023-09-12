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ترحيب أممى بدور السعودية وعمان لحل الأزمة فى اليمن

9/12/2023 11:27:38 PM
(MENAFN- Youm7) رحّب مجلس الأمن الدولى بدعم السعودية وسلطنة عمان المتواصل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة فى اليمن.



وبحسب الفضائية اليمنية الثلاثاء يأتي الترحيب بعد انتهاء مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن، أمس، قدم خلالها إحاطات للدول الأعضاء منهم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبرج، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" اللواء مايكل بيري.



وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن دعمهم لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة على أساس المرجعيات المتفق عليها.







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