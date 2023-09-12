



وأكدت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم اعتماد الحساب الختامى للعام المالى 2023/2022، الخاص بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، كما تمت الموافقة على عدد من القرارات الهامة من بينها الموافقة على أنشطة التداول الداخلى للمنشآت التى يتولد عنها مخلفات خطرة، وتحديد فئاتها ورسومها، كما تمت الموافقة على اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتراخيص تداول (جمع، ونقل، وتخزين) زيوت الطعام المستعملة، وتحديد فئاتها ورسومها، بينما تختص هيئة التنمية الصناعبة بإصدار التراخيص الخاصة بتدويرها.





جدير بالذكر أن وزيرة البيئة كانت عقدت اجتماعا مع مجلس إدارة جهاز المخلفات وكذلك تم استعراض التحديات والعقبات التى تواجه سير العمل واساليب التغلب عليها والتى تواجهه المستثمرين، بالإضافة إلى العمل على تعديل نص المادة ( 40) من قانون الاستثمار، والتى كانت تعيق خروج المخلفات الخطرة لمعالجتها بطريقة آمنة.



