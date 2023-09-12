5 فوائد للبن السرسوب من الأبقار والجاموس.. تعرف عليها

1- يحتوى على خمسة أضعاف من البروتين وفيتامين A وثلاثة أضعاف من فيتامينD مقارنة بما موجود فى الحليب الطبيعي.

2- يحتوى على نسبة أقل من سكر الحليب مقارنة بما موجود فى الحليب الطبيعي..

3- يحتوى على نسبة عالية من المعادن وخاصة الكالسيوم والفسفور.

4- يحتوى على نسبة عالية من الدهون.

5- يحتوى على نسبة عالية من المواد الصلبة الكلية قد تصل إلى 27% عكس الحليب الطبيعى الذى لا تتجاوز فيه نسبة المواد الصلبة الكلية عن 13%.

وأشارت إلى أن اللبن الجاموسى يحتوى على دهون وبروتين وسعرات حرارية أكثر من نظيره البقرى، ويستغرق وقت أطول فى الهضم، على عكس البقرى فهو أخف وأسهل.

ويحتوى اللبن الجاموسى على كميات من الماء والكوليسترول والبوتاسيوم والصوديوم أقل من اللبن البقرى، مشيرة إلى أن اللبن الجاموسى لونه أبيض ناصع، فيمت يميل اللبن البقرى للإصفرار.