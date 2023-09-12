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5 فوائد للبن السرسوب من الأبقار والجاموس.. تعرف عليها

9/12/2023 11:27:35 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الدكتورة سالى الفقى،
طبيبة بيطرية ، إن لبن السرسوب من الأبقار والجاموس والذى يعرف بـ"لبن المسمار"، يختلف عن الحليب الطبيعى، لكنه يحتوى على كثير من الفوائد، أهمها:

1- يحتوى على خمسة أضعاف من البروتين وفيتامين A وثلاثة أضعاف من فيتامينD مقارنة بما موجود فى الحليب الطبيعي.

2- يحتوى على نسبة أقل من سكر الحليب مقارنة بما موجود فى الحليب الطبيعي..

3- يحتوى على نسبة عالية من المعادن وخاصة الكالسيوم والفسفور.

4- يحتوى على نسبة عالية من الدهون.

5- يحتوى على نسبة عالية من المواد الصلبة الكلية قد تصل إلى 27% عكس الحليب الطبيعى الذى لا تتجاوز فيه نسبة المواد الصلبة الكلية عن 13%.

وأشارت إلى أن اللبن الجاموسى يحتوى على دهون وبروتين وسعرات حرارية أكثر من نظيره البقرى، ويستغرق وقت أطول فى الهضم، على عكس البقرى فهو أخف وأسهل.

ويحتوى اللبن الجاموسى على كميات من الماء والكوليسترول والبوتاسيوم والصوديوم أقل من اللبن البقرى، مشيرة إلى أن اللبن الجاموسى لونه أبيض ناصع، فيمت يميل اللبن البقرى للإصفرار.


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