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الرى تنتهى من تنفيذ 98%؜ من عملية حماية شرم الشيخ من السيول

9/12/2023 11:27:34 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من تنفيذ 9 سدود و15 بحيرة و13 قناة صناعية و12 حاجز توجيه و12 بربخ خرسانى بنسبة تنفيذ بلغت 98% ضمن عملية حماية مدينة شرم الشيخ من أخطار السيول.

أضاف أن وزارة الرى نفذت العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول فى مصر، حيث تم إنشاء 1500 منشأ لتوفير الحماية للمواطنين وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الإتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء والتى تقدر قيمتها بعشرات المليارات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها فى البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الخزان الجوفى بما يضمن استدامة مصدر المياه.

وتمتلك الوزارة مركز للتنبؤ بالامطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.

الجدير بالذكر أن أعمال الحماية من أخطار السيول تساهم فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من خلال درء المخاطر الناتجة عن السيول وحصاد المياه للاستفادة منها كمورد إضافى فى ظل محدودية الموارد المائية المتاحة.



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