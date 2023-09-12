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كيفية نقل رخصة محل للورثة بعد وفاة المالك.. اعرف الإجراءات والمستندات

9/12/2023 11:27:34 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية
بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظات، العديد من الخدمات للمواطنين، منها خدمة نقل رخصة محل تجارى أو صناعى أو عام لوفاة المرخص له، محددة ضوابط وإجراءات التنازل عن ترخيص محل فى حال وفاة صاحب المحل المرخص له بتشغيل المحل على النحو التالي:

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك المحل أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- أصل رخصة المحل.

2- صورة إعلام الوراثة.

3- توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

4- المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم (شهادة – خطاب – إيصال.....).

5- صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (فى حالة وجود قصر من بين الورثة).

-فى حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:

1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21، 30 سنة.

2- صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3- صحيفة الحالة الجنائية.

ثالثا: إجراءات الحصول على الخدمة

1- ملئ النموذج الخاص بالخدمة فى المركز المختص.

2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

3- توجيه الطلب متضمنا بيانات منها (اسم صاحب الترخيص وتاريخ وفاة المرخص واسم الشخص المراد نقل الترخيص له ومحل إقامته والمهنة والجنسية)، ومرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.

4- اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحى بعد التعديل أو إصدار رخصة جديدة.

5- سداد الرثيوم المقررة للخدمة.

6- استلام الورثة الترخيص وتلقى الخدمة.


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