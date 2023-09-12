1- مالك المحل أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- أصل رخصة المحل.

2- صورة إعلام الوراثة.

3- توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

4- المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم (شهادة – خطاب – إيصال.....).

5- صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (فى حالة وجود قصر من بين الورثة).

1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21، 30 سنة.

2- صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3- صحيفة الحالة الجنائية.

1- ملئ النموذج الخاص بالخدمة فى المركز المختص.

2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

3- توجيه الطلب متضمنا بيانات منها (اسم صاحب الترخيص وتاريخ وفاة المرخص واسم الشخص المراد نقل الترخيص له ومحل إقامته والمهنة والجنسية)، ومرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.

4- اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحى بعد التعديل أو إصدار رخصة جديدة.

5- سداد الرثيوم المقررة للخدمة.

6- استلام الورثة الترخيص وتلقى الخدمة.