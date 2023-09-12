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زعيم كوريا الشمالية: زيارتى لروسيا تمثل استعراضاً واضحاً للأهمية الاستراتيجية بين البلدين

9/12/2023 11:27:30 PM
(MENAFN- Youm7) قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إن زيارته الأولى لروسيا منذ أربع سنوات تمثل استعراضاً واضحاً للأهمية الاستراتيجية بين البلدين.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم عن وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج قولها إن زيارة كيم إلى روسيا تمثل أول زيارة خارجية له بعد أزمة الصحة العامة العالمية، في إشارة إلى جائحة كوفيد-19.

وكان الرئيس الكوري الشمالي قد وصل قبل ساعات بالقطار المدرع إلى بلدة خاسان الحدودية مع روسيا في زيارة له من المقرر أن يلتقي خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



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