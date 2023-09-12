ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم عن وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج قولها إن زيارة كيم إلى روسيا تمثل أول زيارة خارجية له بعد أزمة الصحة العامة العالمية، في إشارة إلى جائحة كوفيد-19.

وكان الرئيس الكوري الشمالي قد وصل قبل ساعات بالقطار المدرع إلى بلدة خاسان الحدودية مع روسيا في زيارة له من المقرر أن يلتقي خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



