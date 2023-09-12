ونقلت صحيفة "الجارديان البريطانية" عن بيان للوزارة جاء فيه أن نحو 50 جنديا رومانيا بدأوا في بناء ملجأين اليوم.

وأضافت أن الملاجئ الخرسانية تهدف إلى "حماية سكان" بلاورو وسيتم تسليمها إلى السلطات المحلية بمجرد اكتمالها.

وعثر جنود رومانيون، السبت الماضي، على شظايا طائرة بدون طيار "مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي" في منطقة بلاورو عبر الحدود مع أوكرانيا.

وعززت بوخارست بالفعل إجراءاتها لتعزيز المراقبة وأمن المجال الجوي بعد الهجمات الروسية المتكررة بالقرب من حدودها.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار اللجنة الوطنية الرومانية لحالات الطوارئ باعتماد "تدابير الحماية على الأراضي الوطنية في المنطقة المجاورة مباشرة لمنطقة النزاع في أوكرانيا".