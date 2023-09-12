بولندا توافق على تمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية

وذكرت الحكومة البولندية، في بيان: أنه "بغض النظر عن القرار الإضافي للمفوضية (الأوروبية)، فإننا لن نفتح الحدود أمام الحبوب الأوكرانية بعد ذلك التاريخ"، بحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأكدت الحكومة البولندية أنها لا تزال تتطلع إلى تمديد الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي لكنها ستفعل ذلك على أي حال، مضيفة أنه "إذا لم تحافظ بروكسل على الحظر، فسنقدم هذه الإجراءات بأنفسنا... مصالح الريف البولندي هي الأكثر أهمية بالنسبة لنا".

وأدت الحرب في أوكرانيا ومشاكل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى أن يصبح الاتحاد الأوروبي طريق عبور رئيسي ووجهة تصدير للحبوب الأوكرانية.

ووافق الاتحاد الأوروبي، في يونيو الماضي، على تقييد واردات الحبوب من أوكرانيا إلى خمس دول أعضاء تسعى إلى حماية مزارعيها الذين ألقوا باللوم على تلك الواردات في انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية.