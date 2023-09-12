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البنتاجون يطلق استراتيجيته لتعزيز الدفاع السيبرانى

9/12/2023 11:27:29 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وثيقة استراتيجية وزارة الدفاع السيبيرانية لعام 2023 التي تحدد كيفية عمل الوزارة لحماية الشعب الأمريكي وتعزيز أولويات الدفاع في المجال السيبراني.

وتستند الوثيقة إلى استراتيجية الأمن القومي والدفاع الوطنى والأمن السيبرانى، وترتكز على العمليات السيبرانية التي نفذها البنتاجون منذ عام 2018.

وتطرح الاستراتيجية تحديات مثل الحرب الروسية على أوكرانيا والدروس المستخلصة منها، وأبرزها أهمية التكامل بين القدرات السيبرانية والقدرات القتالية التقليدية، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

كما تشير الاستراتيجية إلى الصين كالتحدى الأول بالنسبة للأمن السيبيراني فضلا عن التهديدات من كوريا الشمالية وإيران والمجموعات الإجرامية الدولية.

ويسعى البنتاجون من خلال الاستراتيجية إلى تحقيق أربعة أهداف تتعلق بالدفاع السيبيراني والجهوزية لخوض الحروب وبناء شبكة لحماية المجال السيبيراني مع الحلفاء والشركاء، وإجراء إصلاحات في المؤسسات التابعة للوزارة لتحقيق تقدم دائم في المجال السيبيراني.

كما تشدد الاستراتيجية على أهمية التعاون والتنسيق مع المؤسسات الفيدرالية الأخرى لبناء قدرات سيبرانية قوية ومتكاملة.


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