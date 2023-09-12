البنتاجون يطلق استراتيجيته لتعزيز الدفاع السيبرانى
التاريخ
9/12/2023 11:27:29 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وثيقة استراتيجية وزارة الدفاع السيبيرانية لعام 2023 التي تحدد كيفية عمل الوزارة لحماية الشعب الأمريكي وتعزيز أولويات الدفاع في المجال السيبراني.
وتستند الوثيقة إلى استراتيجية الأمن القومي والدفاع الوطنى والأمن السيبرانى، وترتكز على العمليات السيبرانية التي نفذها البنتاجون منذ عام 2018.
وتطرح الاستراتيجية تحديات مثل الحرب الروسية على أوكرانيا والدروس المستخلصة منها، وأبرزها أهمية التكامل بين القدرات السيبرانية والقدرات القتالية التقليدية، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية.
كما تشير الاستراتيجية إلى الصين كالتحدى الأول بالنسبة للأمن السيبيراني فضلا عن التهديدات من كوريا الشمالية وإيران والمجموعات الإجرامية الدولية.
ويسعى البنتاجون من خلال الاستراتيجية إلى تحقيق أربعة أهداف تتعلق بالدفاع السيبيراني والجهوزية لخوض الحروب وبناء شبكة لحماية المجال السيبيراني مع الحلفاء والشركاء، وإجراء إصلاحات في المؤسسات التابعة للوزارة لتحقيق تقدم دائم في المجال السيبيراني.
كما تشدد الاستراتيجية على أهمية التعاون والتنسيق مع المؤسسات الفيدرالية الأخرى لبناء قدرات سيبرانية قوية ومتكاملة.
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