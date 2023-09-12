لافيينا يكتفى بوديتين استعدادا لمواجهة السكة فى دورى المحترفين
التاريخ
9/12/2023 11:27:26 PM
(MENAFN- Youm7) اتفق الجهاز الفني لفريق لافيينا بقيادة احمد عيد عبد الملك علي خوض مباراتين وديتين خلال التفرة المتبقية حتي انطلاق دوري المحترفين هذا الموسم ، والذي يستهله فريق لافيينا بمواجهة السكة الحديد علي ملعب الأخير يوم 24 سبتمبر الجاري. ويخوض فريق لافيينا مباراة ودية اليوم الأربعاء امام فريق بترول أسيوط، علي ان يخوض الودية الثانية يوم الاحد المقبل في القاهرة جاري الاتفاق مع الطرف الثاني لها ، ويدخل الفريق معسكر مغلق قبل موعد مباراة الافتتاح في دوري المحترفين.
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