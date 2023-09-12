وأقيمت قرعة مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2024-2023 في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة وجاءت مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب كالتالي:

الجولة الأولى: المقاولون العرب ضد بلدية المحلة.

الجولة الثانية: الزمالك ضد المقاولون العرب.

الجولة الثالثة: سموحة ضد المقاولون العرب.

الجولة الرابعة:

المقاولون العرب ضد زد.

الجولة الخامسة: الاتحاد ضد المقاولون العرب.

الجولة السادسة: المقاولون العرب ضد الأهلي.

الجولة السابعة: فاركو ضد المقاولون العرب.

الجولة الثامنة: المقاولون العرب ضد الداخلية.

الجولة التاسعة: طلائع الجيش ضد المقاولون العرب.

الجولة العاشرة: المقاولون العرب ضد بيراميدز.

الجولة الحادية عشر: البنك الأهلي ضد المقاولون العرب.

الجولة الثانية عشر:

المقاولون العرب ضد انبي.

الجولة الثالثة عشر: فيوتشر ضد المقاولون العرب.

الجولة الرابعة عشر: المقاولون العرب ضد المصري.

الجولة الخامسة عشر: سيراميكا ضد المقاولون العرب.

الجولة السادسة عشر: المقاولون العرب ضد الإسماعيلي.

الجولة السابعة عشر: الجونة ضد المقاولون العرب.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، 18 سبتمبر المقبل، على أن يتم إبلاغ الأندية بمواعيد المباريات خلال الأيام القليلة المقبلة.



