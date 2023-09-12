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المقاولون العرب يخاطب رابطة الأندية لمعرفة موعد مواجهة بلدية المحلة

9/12/2023 11:27:26 PM
(MENAFN- Youm7) خاطب الجهاز الإداري بنادي المقاولون العرب رابطة الأندية المحترفة، لمعرفة موعد مباراة بلدية المحلة في الجولة الأولى من الدوري، المقرر انطلاقه الاثنين المقبل، لوضع خطة الاستعداد المناسبة والدخول في معسكر تحضيرة للمباراة الافتتاحية.

وأقيمت قرعة مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2024-2023 في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة وجاءت مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب كالتالي:

الجولة الأولى: المقاولون العرب ضد بلدية المحلة.

الجولة الثانية: الزمالك ضد المقاولون العرب.

الجولة الثالثة: سموحة ضد المقاولون العرب.

الجولة الرابعة:
المقاولون العرب ضد زد.

الجولة الخامسة: الاتحاد ضد المقاولون العرب.

الجولة السادسة: المقاولون العرب ضد الأهلي.

الجولة السابعة: فاركو ضد المقاولون العرب.

الجولة الثامنة: المقاولون العرب ضد الداخلية.

الجولة التاسعة: طلائع الجيش ضد المقاولون العرب.

الجولة العاشرة: المقاولون العرب ضد بيراميدز.

الجولة الحادية عشر: البنك الأهلي ضد المقاولون العرب.

الجولة الثانية عشر:
المقاولون العرب ضد انبي.

الجولة الثالثة عشر: فيوتشر ضد المقاولون العرب.

الجولة الرابعة عشر: المقاولون العرب ضد المصري.

الجولة الخامسة عشر: سيراميكا ضد المقاولون العرب.

الجولة السادسة عشر: المقاولون العرب ضد الإسماعيلي.

الجولة السابعة عشر: الجونة ضد المقاولون العرب.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، 18 سبتمبر المقبل، على أن يتم إبلاغ الأندية بمواعيد المباريات خلال الأيام القليلة المقبلة.



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