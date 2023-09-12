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مواجهات قوية فى ثالث جولات مرتبط اليد 2004

9/12/2023 11:27:26 PM
(MENAFN- Youm7) تقام على مدار اليوم الأربعاء ، مواجهات قوية فى إطار ثالث جولات دورى المرتبط
بالمحترفين كرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2023/2024 .



تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع العبور و المعادى مع سموحة والزهور مع الشمس و الزمالك مع أصحاب الجياد و الطيران مع الأوليمبى و طلائع الجيش مع الترسانة و هليوبوليس مع الجزيرة و سبورتنج مع البنك الأهلى .



فيما تقام الجولة الرابعة الأربعاء القادم ، بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الأهلى و أصحاب الجياد مع المعادى و الأوليمبى مع الزهور و الترسانة مع الزمالك و الجزيرة مع الطيران و البنك الأعلى مع طلائع الجيش و سبورتنج مع هليوبوليس .



وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.







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