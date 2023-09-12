مواجهات قوية فى ثالث جولات مرتبط اليد 2004
التاريخ
9/12/2023 11:27:26 PM
(MENAFN- Youm7) تقام على مدار اليوم الأربعاء ، مواجهات قوية فى إطار ثالث جولات دورى المرتبط
بالمحترفين كرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2023/2024 .
تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع العبور و المعادى مع سموحة والزهور مع الشمس و الزمالك مع أصحاب الجياد و الطيران مع الأوليمبى و طلائع الجيش مع الترسانة و هليوبوليس مع الجزيرة و سبورتنج مع البنك الأهلى .
فيما تقام الجولة الرابعة الأربعاء القادم ، بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الأهلى و أصحاب الجياد مع المعادى و الأوليمبى مع الزهور و الترسانة مع الزمالك و الجزيرة مع الطيران و البنك الأعلى مع طلائع الجيش و سبورتنج مع هليوبوليس .
وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.
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