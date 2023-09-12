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شابات اليد أمام غينيا فى قبل نهائى البطولة الأفريقية بتونس

9/12/2023 11:27:26 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه منتخب شابات كرة اليد نظيره الغيني اليوم الأربعاء فى نصف نهائى البطولة الأفريقية المقامة بتونس و تستمر حتى 14 سبتمبر الجارى.



وحقق منتخب شابات كرة اليد الفوز على نظيره التونسى بنتيجة 30/27، فى ختام الدور الأول ببطولة أفريقيا، ليحقق العلامة الكاملة، بعدما فاز على نظيره الجزائرى بنتيجة 32/19 مساء الأحد، بينما حقق الفوز فى ضربة البداية على مالى بنتيجة 64/15، قبل الفوز على مدغشقر السبت 54/10.



ووصلت بعثة شابات كرة اليد إلى تونس الثلاثاء
الماضى
للمشاركة فى البطولة الأفريقية المحدد لها الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجارى، ويرأس البعثة سعيد عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويرافقه عبده عبد الوهاب المشرف على منتخبات السيدات.



وتضم قائمة منتخب شابات اليد كلا من: جهاد وائل وسارة علوى ولبنى أشرف ومريم عمر ومنة الله الحناوى ونادين طارق وملك أحمد وجود أحمد وشهد صفى الدين وتقى كامل ولوجين أسامة ونوال أحمد وجنى صلاح وشروق محمود وفاطمة محمود وكنزى حاتم وبسملة إبراهيم.



وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لشابات كرة اليد المحدد لها الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر بتونس عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية، بجانب كل من: تونس والجزائر ومدغشقر ومالى، فيما ضمت المجموعة الأولى، أنجولا وغينيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وكينيا.



بينما أسفرت قرعة الناشئات مواليد 2006 المحدد لها الفترة من 16 و حتى 23 من الشهر نفسه، عن وقوع مصر بالمجموعة "ب" بجانب منتخبات، أنجولا والكونغو الديمقراطية والمغرب، وتضم المجموعة "أ" كلا من غينيا والجزائر وتونس ونيجيريا.







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