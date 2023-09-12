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رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يشيد بمواقف الاتحاد الأوروبي ودوله

9/12/2023 11:27:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 12 – 9 (كونا) -- أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الثلاثاء بمواقف دول الاتحاد الاوروبي الى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي في عدن ومعه عضو المجلس الرئاسي عبدالله العليمي لسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن وسفراء فرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا لبحث التطورات اليمنية والجهود السعودية والعمانية المبذولة لاستئناف العملية السياسية والبناء عليها لتحقيق الأمن والاستقرار.
ودعا العليمي إلى مزيد من الضغوط الأوروبية على الميليشيات الحوثية لكي ترضخ للارادتين الشعبية والدولية وتجنح لخيار السلام وإنهاء المعاناة الانسانية التي طال أمدها في اليمن.
وأشار إلى التحديات والمخاطر المحدقة بأمن واستقرار المنطقة مع تزايد تهديدات الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود.
من جانبهم أكد السفراء الأوروبيون استمرار الدعم الكامل من دولهم لمجلس القيادة الرئاسي وتعزيز جهود الاصلاحات الحكومية في المحافظات المحررة على كافة الأصعدة معربين عن تقدير حكوماتهم للتعاطي الايجابي الذي يبديه المجلس والحكومة في اليمن مع المساعي الرامية لاحياء مسار السلام وفتح الطريق الى المستقبل الذي يستحقه جميع اليمنيين. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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