رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يشيد بمواقف الاتحاد الأوروبي ودوله
التاريخ
9/12/2023 11:27:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 12 – 9 (كونا) -- أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الثلاثاء بمواقف دول الاتحاد الاوروبي الى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي في عدن ومعه عضو المجلس الرئاسي عبدالله العليمي لسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن وسفراء فرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا لبحث التطورات اليمنية والجهود السعودية والعمانية المبذولة لاستئناف العملية السياسية والبناء عليها لتحقيق الأمن والاستقرار.
ودعا العليمي إلى مزيد من الضغوط الأوروبية على الميليشيات الحوثية لكي ترضخ للارادتين الشعبية والدولية وتجنح لخيار السلام وإنهاء المعاناة الانسانية التي طال أمدها في اليمن.
وأشار إلى التحديات والمخاطر المحدقة بأمن واستقرار المنطقة مع تزايد تهديدات الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود.
من جانبهم أكد السفراء الأوروبيون استمرار الدعم الكامل من دولهم لمجلس القيادة الرئاسي وتعزيز جهود الاصلاحات الحكومية في المحافظات المحررة على كافة الأصعدة معربين عن تقدير حكوماتهم للتعاطي الايجابي الذي يبديه المجلس والحكومة في اليمن مع المساعي الرامية لاحياء مسار السلام وفتح الطريق الى المستقبل الذي يستحقه جميع اليمنيين. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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