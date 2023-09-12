روسيا تعلن تحطم مقاتلة حربية خلال طلعة تدريبية جنوبي البلاد
التاريخ
9/12/2023 11:27:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو – 12 – 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن سقوط طائرة حربية من طراز (سوخوي 24) في إقليم (فولغاغراد) جنوب روسيا.
ونسبت وكالة (تاس) الروسية للأنباء إلى مصادر في وزارة الدفاع الروسية قولها إن الطائرة كانت تقوم بطلعة تدريبية ولم يكن على متنها ذخيرة حربية.
وأضافت أن الطائرة سقطت في أرض غير ماهولة وأن طائرات بحث وإنقاذ مروحية توجهت إلى مكان الحادث دون أن يشير إلى مصير طاقم الطائرة المنكوبة. (النهاية)
أ س / م م ج
MENAFN12092023000071011013ID1107057927
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