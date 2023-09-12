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روسيا تعلن تحطم مقاتلة حربية خلال طلعة تدريبية جنوبي البلاد

9/12/2023 11:27:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو – 12 – 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن سقوط طائرة حربية من طراز (سوخوي 24) في إقليم (فولغاغراد) جنوب روسيا.
ونسبت وكالة (تاس) الروسية للأنباء إلى مصادر في وزارة الدفاع الروسية قولها إن الطائرة كانت تقوم بطلعة تدريبية ولم يكن على متنها ذخيرة حربية.
وأضافت أن الطائرة سقطت في أرض غير ماهولة وأن طائرات بحث وإنقاذ مروحية توجهت إلى مكان الحادث دون أن يشير إلى مصير طاقم الطائرة المنكوبة. (النهاية)

أ س / م م ج




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