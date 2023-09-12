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الاتحاد البرلماني العربي يعرب عن تضامنه مع ليبيا في مواجهة تداعيات الفيضانات

9/12/2023 11:27:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 12 - 9 (كونا) -- أعرب الاتحاد البرلماني العربي اليوم الثلاثاء عن تضامنه مع ليبيا في مواجهة تداعيات الاعصار والفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق مختلفة منها.
وناشدت رئاسة الاتحاد البرلماني العربي في بيان لها الدول العربية والمجتمع الدولي "العمل فورا على تنسيق الجهود والمساعي" لتقديم المساعدات العاجلة لدولة ليبيا لتفادي "عواقب وتبعات" هذه الكارثة الطبيعية.
ونوهت بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المحلية والوطنية لاحتواء تبعات هذه الكارثة الطبيعية مقدمة أحر التعازي والمواساة لليبيا.
وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في آخر إحصائية لها ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة (درنة) الليبية إلى أكثر 5300 قتيل بالاضافة الى آلاف المفقودين.
واجتاحت العاصفة المتوسطية (دانيال) يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا. (النهاية)

أ ي ب / م م ج




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