الاتحاد البرلماني العربي يعرب عن تضامنه مع ليبيا في مواجهة تداعيات الفيضانات
التاريخ
9/12/2023 11:27:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 12 - 9 (كونا) -- أعرب الاتحاد البرلماني العربي اليوم الثلاثاء عن تضامنه مع ليبيا في مواجهة تداعيات الاعصار والفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق مختلفة منها.
وناشدت رئاسة الاتحاد البرلماني العربي في بيان لها الدول العربية والمجتمع الدولي "العمل فورا على تنسيق الجهود والمساعي" لتقديم المساعدات العاجلة لدولة ليبيا لتفادي "عواقب وتبعات" هذه الكارثة الطبيعية.
ونوهت بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المحلية والوطنية لاحتواء تبعات هذه الكارثة الطبيعية مقدمة أحر التعازي والمواساة لليبيا.
وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في آخر إحصائية لها ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة (درنة) الليبية إلى أكثر 5300 قتيل بالاضافة الى آلاف المفقودين.
واجتاحت العاصفة المتوسطية (دانيال) يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا. (النهاية)
أ ي ب / م م ج
MENAFN12092023000071011013ID1107057926
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