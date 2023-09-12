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منتخب الكويت الأولمبي يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم بعد تعادله مع العراق

9/12/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 9 (كونا) -- تأهل منتخب الكويت الأولمبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إلى نهائيات بطولة كأس آسيا (تحت 23 عاما) بعد تعادله مع نظيره العراقي بنتيجة (2 - 2) في آخر مباريات المجموعة السادسة من التصفيات والتي استضافتها البلاد.
وحجز (الأزرق) مقعده في النهائيات كأفضل مركز ثاني من بين المجموعات الأخرى فيما رافقه العراق متصدرا للمجموعة.
وفي المباراة التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم وجود هجمات من كلا الطرفين مع أفضلية نسبية للمنتخب العراقي لكن باءت جميع المحاولات بالفشل.
ودخل المنتخب الكويتي الشوط الثاني بقوة محاولا التسجيل ليضمن مقعدا للتأهل فكان له ما أراد عندما سجل اللاعب سلمان العوضي الهدف الأول عبر ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 48 ثم أضاف زميله بندر السلامة الهدف الثاني في الدقيقة 65 إثر تسديدة من مسافة بعيدة خدع بها الحارس العراقي.
وأعاد المنتخب العراقي ترتيب أوراقه وقلص الفارق عبر لاعبه ذو الفقار يونس في الدقيقة 69 فيما سجل زميله حسن رائد هدف التعادل في الدقيقة 70 لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي (2 - 2).
وتصدر العراق فرق المجموعة بفارق الأهداف عن الكويت وبأربع نقاط لكل منهما بعد حذف نتائج المركز الأخير منتخب (مكاو) حسب لوائح التصفيات.
وتأهل الفريقان إلى نهائيات كأس آسيا (تحت 23 عاما) والتي ستستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في العام المقبل. (النهاية)

س ع د / ع ع ح



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