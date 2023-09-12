منتخب الكويت الأولمبي يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم بعد تعادله مع العراق
التاريخ
9/12/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 9 (كونا) -- تأهل منتخب الكويت الأولمبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إلى نهائيات بطولة كأس آسيا (تحت 23 عاما) بعد تعادله مع نظيره العراقي بنتيجة (2 - 2) في آخر مباريات المجموعة السادسة من التصفيات والتي استضافتها البلاد.
وحجز (الأزرق) مقعده في النهائيات كأفضل مركز ثاني من بين المجموعات الأخرى فيما رافقه العراق متصدرا للمجموعة.
وفي المباراة التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم وجود هجمات من كلا الطرفين مع أفضلية نسبية للمنتخب العراقي لكن باءت جميع المحاولات بالفشل.
ودخل المنتخب الكويتي الشوط الثاني بقوة محاولا التسجيل ليضمن مقعدا للتأهل فكان له ما أراد عندما سجل اللاعب سلمان العوضي الهدف الأول عبر ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 48 ثم أضاف زميله بندر السلامة الهدف الثاني في الدقيقة 65 إثر تسديدة من مسافة بعيدة خدع بها الحارس العراقي.
وأعاد المنتخب العراقي ترتيب أوراقه وقلص الفارق عبر لاعبه ذو الفقار يونس في الدقيقة 69 فيما سجل زميله حسن رائد هدف التعادل في الدقيقة 70 لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي (2 - 2).
وتصدر العراق فرق المجموعة بفارق الأهداف عن الكويت وبأربع نقاط لكل منهما بعد حذف نتائج المركز الأخير منتخب (مكاو) حسب لوائح التصفيات.
وتأهل الفريقان إلى نهائيات كأس آسيا (تحت 23 عاما) والتي ستستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في العام المقبل. (النهاية)
س ع د / ع ع ح
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