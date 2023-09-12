سفير الكويت في بغداد يبحث مع وزير الدفاع العراقي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
التاريخ
9/12/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 12 - 9 (كونا) -- بحث سفير دولة الكويت لدى العراق طارق الفرج اليوم الثلاثاء مع وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق ودولة الكويت وسبل تطويرها.
وقال السفير الفرج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللقاء شهد بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وآليات تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن الوزير العراقي حمله أثناء اللقاء دعوة رسمية لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح لزيارة العراق. (النهاية)
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