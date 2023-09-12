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سفير الكويت في بغداد يبحث مع وزير الدفاع العراقي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

9/12/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 12 - 9 (كونا) -- بحث سفير دولة الكويت لدى العراق طارق الفرج اليوم الثلاثاء مع وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق ودولة الكويت وسبل تطويرها.
وقال السفير الفرج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللقاء شهد بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وآليات تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن الوزير العراقي حمله أثناء اللقاء دعوة رسمية لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح لزيارة العراق. (النهاية)

ع ح ه / م م ج




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