افتتاح فعاليات (مهرجان كوغ اكس) للذكاء الاصطناعي في العاصمة البريطانية
التاريخ
9/12/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 12 – 9 (كونا) -- قالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون العلوم والابتكار والتقنية ميشيل دونيلان اليوم الثلاثاء ان قطاع التقنيات في المملكة المتحدة تمكن في عام واحد من جعلها إحدى ثلاث دول في العالم مع الصين والولايات المتحدة التي تتخطى فيها قيمة القطاع التقني حاجز تريليون دولار.
جاء ذلك في كلمة ألقتها دونيلان في افتتاح فعاليات (مهرجان كوغ اكس) بنسخته السابعة في منطقة (نورث غرينيتش) بالعاصمة لندن والذي تستمر فعالياته حتى 14 سبتمبر الجاري.
ونقلت وزارة العلوم والابتكار والتقنية في بيان عن الوزيرة دونيلان قولها إن قيمة القطاع الرقمي وحده تقدر في الوقت الحاضر بأكثر من إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة في عام 1970.
واعربت عن اعتقادها بأن (مهرجان كوغ اكس) هو مثال عظيم على تجمع سعة فوق اعتيادية من الخبرة والموهبة الدولية من أجل حل المشكلات المصاحبة لسلامة استخدام الذكاء الاصطناعي مضيفة "ولذلك فإنه من المهم ان تستضيف المملكة المتحدة (قمة سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي) على مستوى عالمي في وقت لاحق من العام الحالي.
وأقيم مهرجان (كوغ اكس) لأول مرة في عام 2017 ليلقي الضوء على أثر الذكاء الاصطناعي في الصناعة والحكومة والمجتمع.
وتوسعت المواضيع التي يناقشها المهرجان في الأعوام الست الماضية لتشمل 20 موضوعا من ضمنها الصحة والمناخ وآداب المهنة.
ويشارك في فعاليات المهرجان 500 متحدث من مختلف أنحاء العالم كما يتضمن تنظيم معرض تشارك فيه أكثر من ألف شركة ناشئة وعقد 3 مؤتمرات تتناول أكثر من 25 موضوعا ابرزها الذكاء الاصطناعي والتقنية العميقة والتحول الصناعي والقيادة العالمية فيما يبلغ عدد الحضور نحو 90 الف شخص. (النهاية)
ن ب ش / ر ج
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