Wednesday, 13 September 2023 07:24 GMT

افتتاح فعاليات (مهرجان كوغ اكس) للذكاء الاصطناعي في العاصمة البريطانية

9/12/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 12 – 9 (كونا) -- قالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون العلوم والابتكار والتقنية ميشيل دونيلان اليوم الثلاثاء ان قطاع التقنيات في المملكة المتحدة تمكن في عام واحد من جعلها إحدى ثلاث دول في العالم مع الصين والولايات المتحدة التي تتخطى فيها قيمة القطاع التقني حاجز تريليون دولار.
جاء ذلك في كلمة ألقتها دونيلان في افتتاح فعاليات (مهرجان كوغ اكس) بنسخته السابعة في منطقة (نورث غرينيتش) بالعاصمة لندن والذي تستمر فعالياته حتى 14 سبتمبر الجاري.
ونقلت وزارة العلوم والابتكار والتقنية في بيان عن الوزيرة دونيلان قولها إن قيمة القطاع الرقمي وحده تقدر في الوقت الحاضر بأكثر من إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة في عام 1970.
واعربت عن اعتقادها بأن (مهرجان كوغ اكس) هو مثال عظيم على تجمع سعة فوق اعتيادية من الخبرة والموهبة الدولية من أجل حل المشكلات المصاحبة لسلامة استخدام الذكاء الاصطناعي مضيفة "ولذلك فإنه من المهم ان تستضيف المملكة المتحدة (قمة سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي) على مستوى عالمي في وقت لاحق من العام الحالي.
وأقيم مهرجان (كوغ اكس) لأول مرة في عام 2017 ليلقي الضوء على أثر الذكاء الاصطناعي في الصناعة والحكومة والمجتمع.
وتوسعت المواضيع التي يناقشها المهرجان في الأعوام الست الماضية لتشمل 20 موضوعا من ضمنها الصحة والمناخ وآداب المهنة.
ويشارك في فعاليات المهرجان 500 متحدث من مختلف أنحاء العالم كما يتضمن تنظيم معرض تشارك فيه أكثر من ألف شركة ناشئة وعقد 3 مؤتمرات تتناول أكثر من 25 موضوعا ابرزها الذكاء الاصطناعي والتقنية العميقة والتحول الصناعي والقيادة العالمية فيما يبلغ عدد الحضور نحو 90 الف شخص. (النهاية)

ن ب ش / ر ج



MENAFN12092023000071011013ID1107057923

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث