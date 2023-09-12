الخارجية القطرية تعلن أن طائرة تتضمن مستشفى ميدانيا تصل الليلة إلى ليبيا
التاريخ
9/12/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 12 - 9 (كونا) –- أعلنت الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء أن أول طائرة تحمل على متنها مستشفى ميدانيا تصل الليلة إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي بليبيا للمساهمة في التخفيف من آثار العاصفة (دانيال) التي ضربت عدة مناطق في شرق ليبيا.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري خلال الاحاطة الإعلامية التي تنظمها الوزارة إن الطائرة مقدمة من صندوق قطر للتنمية فيما قدم الهلال الأحمر القطري واللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة مواد طبية غذائية مشيرا الى ان حجم المساعدات بلغ نحو 3ر59 طن.
وفي شأن آخر أوضح الانصاري أنه بناء على توجيهات أمير قطر توجهت إلى المملكة المغربية الأحد الماضي أول طائرة إغاثية كان على متنها مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية للشعب المغربي الشقيق.
وكانت العاصفة المتوسطية (دانيال) اجتاحت يوم الأحد الماضي عدة مناطق في شرق ليبيا أبرزها مدن (البيضاء) و(المرج) و(سوسة) و(درنة). (النهاية)
س س س / ر ج
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