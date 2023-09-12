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الخارجية القطرية تعلن أن طائرة تتضمن مستشفى ميدانيا تصل الليلة إلى ليبيا

9/12/2023 11:27:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 12 - 9 (كونا) –- أعلنت الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء أن أول طائرة تحمل على متنها مستشفى ميدانيا تصل الليلة إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي بليبيا للمساهمة في التخفيف من آثار العاصفة (دانيال) التي ضربت عدة مناطق في شرق ليبيا.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري خلال الاحاطة الإعلامية التي تنظمها الوزارة إن الطائرة مقدمة من صندوق قطر للتنمية فيما قدم الهلال الأحمر القطري واللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة مواد طبية غذائية مشيرا الى ان حجم المساعدات بلغ نحو 3ر59 طن.
وفي شأن آخر أوضح الانصاري أنه بناء على توجيهات أمير قطر توجهت إلى المملكة المغربية الأحد الماضي أول طائرة إغاثية كان على متنها مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية للشعب المغربي الشقيق.
وكانت العاصفة المتوسطية (دانيال) اجتاحت يوم الأحد الماضي عدة مناطق في شرق ليبيا أبرزها مدن (البيضاء) و(المرج) و(سوسة) و(درنة). (النهاية)

س س س / ر ج



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